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Meksika, Fransa'daki tarihi eser satışına karşı yasal işlem başlattı - Son Dakika

Meksika, Fransa'daki tarihi eser satışına karşı yasal işlem başlattı

27.01.2022 21:49
Meksika, Fransa'daki tarihi eser satışına karşı yasal işlem başlattı

Meksikalı yetkililer, Fransa'da yarın yapılacak olan müzayedede Meksika'ya ait tarihi eserlerin satışına karşı yasal işlem başlattı.

Meksikalı yetkililer, Fransa'da yarın yapılacak olan müzayedede Meksika'ya ait tarihi eserlerin satışına karşı yasal işlem başlattı.

Meksika, tarihi eserlerinin Fransa'daki müzayedede satışa çıkarılmasına karşı harekete geçti. Meksika Kültür Bakanlığı, Fransa'nın başkenti Paris'te yarın yapılacak olan ve aralarında Meksika'ya ait 30 tarihi eserin de satışa çıkarıldığı müzayedeye karşı Fransa makamlarıyla iletişime geçilerek diplomatik yollardan yasal işlem başlatıldığını açıkladı.

Açıklamada ayrıca, satışı yapan şirket Millon Müzayede Evi'ne satışa çıkarılan eserlerin tarihi, sembolik ve kültürel değerlerinin herhangi bir ticari çıkardan üstün olduğu belirtilerek, müzayedeyi durdurmasını talep eden bir mektup gönderildiği duyuruldu.

Millon Müzayede Evi tarafından yapılacak olan müzayedede Meksika'ya ait 30 tarihi eserin yanı sıra Peru, Ekvador ve Guatemala gibi diğer Amerika ülkelerine ait yüzlerce eser bulunuyor.

Meksika Kültür Bakanı Alejandra Frausto Guerrero yaptığı açıklamada, Meksika tarihine ait bu sanat eserlerinin lüks bir eşya ya da ev dekoru olmadığını ve Meksika ulusunun kültürüne ait parçalar olduğunu belirterek, Meksika hükümetinin bu satışı şiddetle kınadığını söyledi.

Geçtiğimiz yılın kasım ayında yine Fransa'da Artcurial şirketi düzenlediği müzayedede Meksika, diğer Orta Amerika ülkeleri, Eski Mısır, Yunan, İran ve İslami Kültüre ait tarihi eserleri satmış, Meksika hükümeti ise satıştan önce Artcurial şirketine müzayedeyi durdurması için mektup göndermiş ve yasal yollarla şikayette bulunmuştu.

Öte yandan, Meksika hükümeti 1827 yılında çıkarılan bir yasa ile ülke topraklarından sömürge döneminde kaçırılan tüm tarihi eserlerin satışını yasaklamıştı.

(Saim Sevinç/ İHA)

Meksika, Fransa'daki tarihi eser satışına karşı yasal işlem başlattı
Meksika, Fransa'daki tarihi eser satışına karşı yasal işlem başlattı
Meksika, Fransa'daki tarihi eser satışına karşı yasal işlem başlattı
Meksika, Fransa'daki tarihi eser satışına karşı yasal işlem başlattı
Meksika, Fransa'daki tarihi eser satışına karşı yasal işlem başlattı

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Togo Cumhuriyeti, Müzayede Evi, Fransa, Sonora, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Meksika, Fransa'daki tarihi eser satışına karşı yasal işlem başlattı - Son Dakika


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