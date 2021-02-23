Meksika, göçmenlere Kovid-19 aşısı yapacak - Son Dakika

Meksika, ülkede bulunan göçmenlere yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı yapacağını bildirdi.

Meksika basınında çıkan habere göre, Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkede yaşayan 60 yaş ve üzeri göçmenlere Çinli firma Sinovac'ın geliştirdiği "CoronaVac" isimli aşısının uygulanacağı belirtildi.

Göçmenlerden Sağlık Bakanlığının sitesine girerek Kovid-19 aşısı kaydı yaptırmasını isteyen Bakanlık, sırayla herkesin aşılanacağını duyurdu.

Sağlık Bakanlığı Epidemiyolojik Gözetimi Direktörü Gabriela del Carmen, hükümetin Kovid-19'a yakalanan göçmenleri yalnız bırakmadığını ve onları gözetim altında tuttuğunu dile getirdi.

Orta Amerika ülkelerinden yola çıkan çok sayıda göçmen, Guatemala ve Meksika üzerinden ABD'ye ulaşmaya çalışıyor.

Meksika 180 bin 107 kişi ile dünyada Kovid-19 kaynaklı en fazla ölümün gerçekleştiği 3'üncü ülke olurken, vaka sayısında ise 2 milyon 41 bin 380 ile 13'üncü sırada yer alıyor.