Son Dakika Haberleri: Meksika, Guatemala ile Sınır Bölgesinin Güvenliğini Artıracak

Meksika, Guatemala ile Sınır Bölgesinin Güvenliğini Artıracak

53 dakika önce

Meksika hükümeti, ülkenin güneyinde Guatemala ile sınır bölgesindeki yasa dışı geçiş noktalarına güvenlik görevlileri yerleştirecek.

Meksika, Guatemala ile Sınır Bölgesinin Güvenliğini Artıracak, System.String[]
Meksika hükümeti, ülkenin güneyinde Guatemala ile sınır bölgesindeki yasa dışı geçiş noktalarına güvenlik görevlileri yerleştirecek.

İçişleri Bakanı Olga Sanchez Cordero, yaptığı açıklamada, Meksika-Guatemala sınırındaki 370 civarında yasa dışı geçiş noktasında güvenliğin artırılacağını bildirdi.

Bu noktalara, yasa dışı geçişin önlenmesi için güvenlik görevlilerinin yerleştirileceğini söyleyen Cordero, uygulamanın ne zaman başlayacağına ilişkin bilgi vermedi.

Cordero, ocak ayı ortasında Meksika'ya girmeyi planlayan yeni bir göçmen konvoyuyla ilgili bilgi aldıklarını kaydetti.

Meksika sınırındaki göçmen konvoyu

Orta Amerika'dan ABD'ye ulaşmak için yola çıkan 7 binden fazla kişinin yer aldığı göçmen konvoyu kasım ayında Meksika'nın sınır kenti Tijuana'ya varmıştı.


Guatemala, Honduras ve El Salvador'dan yoksulluk, şiddet ve zulüm nedeniyle kaçtıklarını ifade eden göçmenlerin birçoğu, gözaltına alınacaklarına dair uyarılara rağmen ABD'ye giriş yapmayı hedefliyor.

ABD sınır muhafızları sınırı geçmeye çalışan, aralarında çocukların da bulunduğu göçmenlere göz yaşartıcı gazla müdahale etmişti.


ABD Başkanı Donald Trump, Orta Amerika'dan ABD'ye ulaşmak için yola çıkan göçmen konvoyundan hiç kimsenin, mahkeme emri olmadan ülkeye alınmayacağını belirtmişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 11:38 Kaynak: AA

İçişleri Bakanı, Amerika Birleşik Devletleri, Meksika, Güncel
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