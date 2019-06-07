Son Dakika Haberleri: Meksika güney sınırına asker konuşlandıracak
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Meksika güney sınırına asker konuşlandıracak

9 dakika önce

Meksika Dışişleri Bakanı Marcelo Ebrard, Guatemala sınırına asker konuşlandırılacağını söyledi.

Meksika güney sınırına asker konuşlandıracak, System.String[]
Meksika Dışişleri Bakanı Marcelo Ebrard, Guatemala sınırına asker konuşlandırılacağını söyledi.

Meksika Dışişleri Bakanı Marcelo Ebrard, Washington'da ABD yetkilileri ile gerçekleştirdiği görüşme sonrasında gazetecilere yaptığı açıklamada, Amerika'dan gelen göçleri engelleme hedefinin bir parçası olarak Guatemala ile olan güney sınırına asker konuşlandırılacağını söyledi. Ebrard gazetecilere yaptığı açıklamada, "Sınıra 6 bin asker konuşlandıracağımızı söyledik" dedi.

Ebrard, Meksika'nın ABD ile göç konusundaki görüşmelerinin devam edeceğini de sözlerine ekledi. ABD Devlet Başkanı Donald Trump, göçmen akışlarını içerecek daha fazla bir şey yapmaması halinde önümüzdeki haftadan itibaren Meksika ithalatında gümrük vergileri koymakla tehdit etmişti. - WASHINGTON
Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 10:41 Kaynak: İHA
Meksika, Politika
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