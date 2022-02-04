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Meksika güvenlik güçleri sınıra yakın bölgelerdeki sığınmacılara müdahale etti - Son Dakika

Meksika güvenlik güçleri sınıra yakın bölgelerdeki sığınmacılara müdahale etti

04.02.2022 10:40
Meksika güvenlik güçleri sınıra yakın bölgelerdeki sığınmacılara müdahale etti

Meksika'nın Guatemala sınırına yakın bir bölgesinde güvenlik güçleri sığınmacılara müdahalede bulundu.

Meksika'nın Guatemala sınırına yakın bir bölgesinde güvenlik güçleri sığınmacılara müdahalede bulundu.

Göçmen hakları aktivistleri, Guatemala'ya yakın Tapachula şehrinde sokaklarda ve göçmen barınaklarında sığınma başvurularının neticelenmesini bekleyenlere güvenlik güçlerinin müdahale ettiğini kaydetti.

Uluslararası Kurtarma Komitesinden (IRC) yapılan yazılı açıklamada, Meksika güvenlik güçlerinin "korunmaya ihtiyaç duyan insanları" yollarından alıkoymasından derin endişe duyulduğunu bildirdi.

Aktivistler, çoğu kişinin de zorla ülkelerine gönderildiğine dikkati çekti.

Şehirdeki Jesus El Buen Pastor Göçmen Kampı'nın bulunduğu bölgede yaşayan Meksikalılar da sığınmacıların minibüslere doldurularak götürüldüklerini gördüklerini aktardı.

Ulusal Göç Enstitüsünün yerel temsilcisi Paola Lopez Rodas, güvenlik güçlerinin sığınmacılara yönelik müdahalesinin yasal ve gerekli olduğunu, bölge sakinlerinin şikayeti üzerine harekete geçtiklerini belirtti.

Meksika Ulusal Göç Enstitüsü verilerine göre, ülkede ocak ayında gözaltına alınan göçmenlerin sayısı geçen yılın aynı döneme kıyasla yüzde 78 arttı. Gözaltına alınan kişilerin yaklaşık yüzde 15'ini 18 yaş altı gençler oluşturdu.

Şehir, Haiti ve Küba başta olmak üzere Orta Amerika ülkelerinden gelen göçmenlerin uğrak noktası haline geldi.

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Güvenlik güçleri, Guatemala, Göçmen, Sonora, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Meksika güvenlik güçleri sınıra yakın bölgelerdeki sığınmacılara müdahale etti - Son Dakika


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