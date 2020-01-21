Meksika güvenlik güçleri ve göçmenler arasında çatışma çıktı - Son Dakika
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Meksika güvenlik güçleri ve göçmenler arasında çatışma çıktı

6 saat önce

Orta Amerika ülkelerinden yola çıkıp, ABD'ye gitmek üzere Guatemala-Meksika sınırına ulaşan göçmenlerden bazıları sınırdaki nehri yürüyerek geçip Meksika'ya girdi.

Meksika güvenlik güçleri ve göçmenler arasında çatışma çıktı, System.String[]

Orta Amerika ülkelerinden yola çıkıp, ABD'ye gitmek üzere Guatemala- Meksika sınırına ulaşan göçmenlerden bazıları sınırdaki nehri yürüyerek geçip Meksika'ya girdi. Bunun üzerine Meksika güvenlik güçleri ve göçmenler arasında çatışma çıktı.

ABD'ye gitmek için El Salvador, Honduras, Nikaragua ve Guatemala gibi Orta Amerika ülkelerinden yola çıkıp, Guatemala'nın Meksika sınırındaki Tecun Uman kentine ulaşan yaklaşık 5 bin göçmenden bir kısmı Suchiate Nehri'ni yürüyerek geçti ve Meksika'ya girdi. Daha fazla göçmenin ülkeye girişini engellemek için güvenlik güçleri, ülkelerindeki işsizlik, yoksulluk gibi nedenlerden kaçarak sınıra gelen göçmenlere müdahale etti. Müdahalesi sonrası güvenlik güçleri ve göçmenler arasında çatışma çıktı.

Görüntü Dökümü

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-Sınırı geçmeye çalışan göçmenler

-Göçmenleri kovalayan güvenlik güçleri

-Kaçan göçmenler

-Göçmenler ve güvenlik güçleri arasındaki çatışma


Amerika Birleşik Devletleri, Meksika, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 02:48 Kaynak: DHA
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