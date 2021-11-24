Meksika, Haitili ve Orta Amerikalı göçmenlerin kuzeye yürüyüşünün durduğunu açıkladı - Son Dakika

Meksika, kuzeye doğru yürüyen yüzlerce Haitili ve Orta Amerikalı düzensiz göçmenin, 18 Kasım'da başladıkları yürüyüşlerini durdurduğunu bildirdi.

Meksika Ulusal Göçmenlik Enstitüsünden yapılan açıklamada, göçmenlerin dün ülkenin güneydoğusundaki Tapachula yakınlarındaki Mapastepec kentinde yürüyüşlerini durdurmayı kabul ettikleri belirtildi.

Enstitü, birçok göçmenin orta ve batı Meksika'daki diğer şehirlere giden otobüslere binişini gösteren video yayınladı.

Meksika hükümeti, ABD sınırındaki baskıyı hafifletmek için göçmenleri ülkenin en güneyinde tutma stratejisi uygulamaya çalışıyor. Ancak bu eyaletlerin ülkenin en yoksul bölgeleri olduğu ve Meksika'nın kuzey ile batı eyaletlerinde daha fazla iş fırsatı bulunduğu ifade ediliyor.

Aktivistler, Meksika'da seyahat etmelerine izin verilen insani vize sahibi göçmenlerin dahi görevliler tarafından gözaltına alınarak Tapachula'ya geri gönderildiğini öne sürüyor.

Göçmen yürüyüşü, Tapachula kentinden gelen yaklaşık 2 bin göçmenle 18 Kasım'da başlamıştı.

Nikaragua, Kübalılar için vize şartlarını kaldırdı

Öte yandan Nikaragua hükümeti, Küba vatandaşlarına yönelik vize şartlarını kaldırdığını açıkladı.

Nikaragua İçişleri Bakanlığı, 22 Kasım'da kararın "ticareti, turizmi ve insani aile ilişkilerini geliştirmek amacıyla" alındığına dair bildiri yayımladı.

Kararın, ABD'nin 7 Kasım'da Başkan Daniel Ortega'nın yeniden seçilmesini kınamasının ardından gelmesi dikkati çekti.

Birçok Kübalı, ABD'ye gitmenin bir yolunu bulmak için Güney Amerika'ya seyahat ediyor.