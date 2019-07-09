Son Dakika Haberleri: Meksika Hazine Bakanı istifa etti
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Meksika Hazine Bakanı istifa etti

22 dakika önce

Meksika Hazine Bakanı Carlos Urzua görevini bıraktığını açıkladı.

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Meksika, Güncel
Meksika Hazine Bakanı Carlos Urzua görevini bıraktığını açıkladı.
Meksika Hazine Bakanı Carlos Urzua, istifa mektubunda, mevcut yönetimde yer alan etkili isimlerin ekonomiden anlamayan vasıfsız yetkililer atadığını belirtti.
İsimlerin kim olduğunu açıklamayan Urzua, ekonomi politikalarının aşırı siyasi görüşlerden uzak olması gerektiğini ancak şu anki yönetimin bu anlayışa sahip olmadığını ileri sürdü.
Bakan Urzua, Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador'a, politik kararları "yeterli gerekçeler" olmadan aldığı suçlamasını yöneltti.
Urzua'nın istifasının Devlet Başkanı Obrador'un, ABD'nin gümrük vergileri tehdidi ve kredi derecelendirme kuruluşlarının Meksika'nın puanını düşürdüğü kırılgan bir dönemde geldiği belirtiliyor.
Başkan Obrador, Urzua'nın istifasını kabul ederken, yöneltilen suçlamaları cevapsız bıraktı.
Urzua'nın yerine daha önce Obrador'un başkent Meksiko City'nin belediye başkanlığını yaptığı 2000'li yıllarda, maliye dairesi başkanlığını yapan ve Dünya Bankasında da çalışmış olan Arturo Herrera atandı.
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 10:39 Kaynak: AA
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