Meksika Honduraslı göçmenlerden bazılarını ülkelerine gönderdi - Son Dakika

QUERETARO/CIUDAD Orta Amerika ülkeleri El Salvador, Honduras, Nikaragua ve Guatemala'dan ABD'ye gitmek üzere yola çıkan ve hafta sonu Meksika sınırına kadar gelen göçmenlerden 219 Honduraslı ülkelerine geri gönderildi.

Meksika Ulusal Göç Enstitüsünden yapılan açıklamada, Tabasco eyaletinden kalkan ilk uçağın 109, ikinci uçağın 110 göçmeni Honduras'a taşıdığı kaydedildi.

Açıklamada, göçmenlerin dönüş uçuşlarının insan haklarına saygı duyularak gerçekleştirildiği ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, bazı göçmenlerin otobüslerle geri gönderilmesinin planladığı aktarıldı.

Diğer yandan, Honduraslı yetkililer, toplamda 600'den fazla Honduras vatandaşının uçak ya da otobüsle ülkeye ulaşmasının beklendiğini ifade etti.

Göçmenlere 3 seçenek sunuldu

Yetkililer, son günlerde Meksika'nın güney sınırından geçen yüzlerce düzensiz göçmenden bazılarının Meksikalı güvenlik güçlerince Guatemala tarafına gönderildiğini, bazılarının gözaltı merkezlerine sevk edildiğini, bazılarının da uçakla Honduras'a gönderildiğini belirtti.

Meksika Dışişleri Bakanı Marcelo Ebrard, yaptığı açıklamada, göçmenlere, sığınma başvurusunda bulunabilecekleri, Meksika'da geçici çalışma izni alabilecekleri veya ülkelerine geri dönebilecekleri şeklinde 3 seçenek sunulduğunu ifade etti.

Ebrard, Meksika'nın ülkeye gelen göçmenler konusunda dünyadaki en cömert ülkelerden biri olduğuna işaret ederek, "Dünyadaki çok az ülkede göçmenlere, sığınacak yer veya geçici iş imkanı sunuluyor." dedi.

Hafta sonu ülkeye yasal olarak 2 bin 400 göçmenin giriş yaptığını, bunlardan yaklaşık bininin ülkelerine geri dönmek için Meksika'dan yardım talep ettiğini söyleyen Ebrard, diğerlerinin ülkeye sığınma ya da geçici çalışma izni alma konusunda yasal süreçleri başlarken göçmen merkezlerinde tutulduklarını dile getirdi.

Göçmenler, Meksikalı güvenlik güçleriyle çatışmıştı

El Salvador, Honduras, Nikaragua ve Guatemala'dan ABD'ye gitmek üzere yola çıkarak Guatemala'nın Meksika sınırındaki Tecun Uman kentine ulaşan göçmen sayısı, 20 Ocak'ta 5 bine ulaşmıştı.

Meksikalı güvenlik güçlerinin kapattığı sınır kapılarında bekleyen göçmenlerden yüzlercesi iki ülkenin sınırındaki Suchiate Nehri'nde yürüyerek Meksika'ya girmişti.

Latin Amerikalı göçmenlerden bir kısmı nehir kenarında güvenlik güçleriyle çatışmış ve Meksikalı yetkililer, sınırı geçerek küçük gruplar halinde yollarda yürüyen göçmenleri yakalamıştı.

Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, dün yaptığı açıklamada, Meksika'ya geçmeye çalışan göçmenlere, güvenlik güçlerince sert müdahale edildiği iddialarına tepki göstermiş, yasaların insan haklarını ihlal etmeden uygulanmaya çalışıldığını söylemişti.

Göçmenlerin kaydının mutlaka yapılması gerektiğini belirten Lopez Obrador, ülkenin kuzeyindeki suç çetelerinin göçmenleri kullanmaya çalıştığına dikkati çekmişti.

Orta Amerikalı göçmenler Meksika üzerinden ABD'ye ulaşmaya çalışıyor

Orta Amerika ülkelerinden yola çıkan çok sayıda göçmen, Guatemala ve Meksika üzerinden ABD'ye ulaşmaya çalışıyor.



ABD Başkanı Donald Trump, göreve geldikten sonra Orta ve Güney Amerika'dan gelen göçmenleri Meksika sınırında bekletme kararı almıştı.



ABD ve Meksika hükümetleri arasında varılan "Meksika'da Kal" mutabakatı kapsamında, bu ülke üzerinden ABD'ye göç başvurusunda bulunan üçüncü ülke vatandaşlarının başvuru işlemleri sonuçlanana kadar sınır kenti Tijuana'da ikamet etmesi öngörülmüştü.