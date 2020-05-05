Meksika hükümetinden eyaletlere

Latin Amerika ülkesi Meksika'da federal hükümet, eyalet yönetimlerini, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan karantina tedbirlerini ihlal edenlere hapis cezası getiren düzenlemeler yapmama uyarısında bulundu.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Queretaro Eyalet Meclisinin kabul ettiği, karantina tedbirlerine uymayanlara 2 ila 4 yıla kadar hapis cezası öngören düzenlemenin "orantısız ve anayasaya aykırı olduğu, yoksullara karşı ayrımcılığa yol açabileceği" belirtildi. Düzenleme kapsamında olağanüstü hal süresince sağlık ve sivil savunma yetkililerinin emirlerine karşı çıkanlara "kamu işlerini engellemek" suçlamasıyla 3 ila 5 yıl hapis cezası öngörülmesi de eleştirilerek bunun her türlü meşru protestoyu suç haline getirebileceğine dikkat çekildi.

Bakanlık, eyalet yönetimlerine, karantina tedbirlerini yurttaşlarla karşılıklı anlayış içinde uygulamalarını, hapis gibi cezalandırıcı yöntemlere başvurmaktan kaçınmalarını tavsiye etti.

Meksika'da şu ana dek 24 bin 905 vaka görüdü, 2 bin 771 kişi hayatını kaybetti.