Meksika: İstifa eden Bolivya Devlet Başkanı Evo Morales bize sığınabilir
7 saat önce
Bolivya Devlet Başkanı Evo Morales'in istifasının ardından yönetimdeki bürokratlar ülkelerini terk etmeye başladı. Meksika Dışişleri Bakanı Marcelo Ebrard, 20 Bolivyalı devlet yetkilisinin kendilerine sığındığını, isterse Morales'e de sığınma hakkı vereceklerini duyurdu.
Bolivya Devlet Başkanı Evo Morales'in istifasının ardından yönetimdeki bürokratlar ülkelerini terk etmeye başladı.
Meksika Dışişleri Bakanı Marcelo Ebrard, 20 Bolivyalı devlet yetkilisinin kendilerine sığındığını, isterse Morales'e de sığınma hakkı vereceklerini duyurdu.
Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 09:31
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