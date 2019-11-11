Son Dakika Haberleri: Meksika: İstifa eden Bolivya Devlet Başkanı Evo Morales bize sığınabilir
Son Dakika Dünya Meksika: İstifa eden Bolivya Devlet Başkanı Evo Morales bize sığınabilir

Meksika: İstifa eden Bolivya Devlet Başkanı Evo Morales bize sığınabilir

7 saat önce

Bolivya Devlet Başkanı Evo Morales'in istifasının ardından yönetimdeki bürokratlar ülkelerini terk etmeye başladı. Meksika Dışişleri Bakanı Marcelo Ebrard, 20 Bolivyalı devlet yetkilisinin kendilerine sığındığını, isterse Morales'e de sığınma hakkı vereceklerini duyurdu.

Meksika: İstifa eden Bolivya Devlet Başkanı Evo Morales bize sığınabilir, System.String[]

Bolivya Devlet Başkanı Evo Morales'in istifasının ardından yönetimdeki bürokratlar ülkelerini terk etmeye başladı.


Meksika Dışişleri Bakanı Marcelo Ebrard, 20 Bolivyalı devlet yetkilisinin kendilerine sığındığını, isterse Morales'e de sığınma hakkı vereceklerini duyurdu.

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Mevlüt Çavuşoğlu, Evo Morales, Meksika, Bolivya, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 09:31 
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