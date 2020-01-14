Meksika: Kadın kartel lideri "La Catrina" polisle girdiği çatışmada öldü - Son Dakika
Son Dakika Dünya Meksika: Kadın kartel lideri 'La Catrina' polisle girdiği çatışmada öldü - Son Dakika Dünya

Meksika: Kadın kartel lideri "La Catrina" polisle girdiği çatışmada öldü

7 saat önce

Sosyal medyada dolaşan video ve fotoğraflar, emniyet güçleri ile kartel üyeleri arasında geçen hafta cuma günü yaşanan çatışmanın ardından ölen kadının, kartelin bölge liderlerinden olduğu sanılan "La Catrina" olduğunu ortaya koydu

Meksika: Kadın kartel lideri

Meksika'da "Jalisco Yeni Nesil Karteli"nin (CJNG) önde gelen kadın isimlerinden, "La Catrina" lakaplı Maria Guadalupe Lopez Esquivel'in (21), polisle girdiği çatışmada öldüğü bildirildi.


Michoacan eyaleti yetkilileri, Tierra Caliente bölgesinde, kartel üyeleriyle emniyet güçleri arasında çıkan çatışmada, silahlı 6 kişinin yakalandığını ve ağır yaralanan 1 kadının kaldırıldığı hastanede öldüğünü belirtti.

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Meksika, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 10:54 
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