Meksika: Kadın kartel lideri

Michoacan eyaleti yetkilileri, Tierra Caliente bölgesinde, kartel üyeleriyle emniyet güçleri arasında çıkan çatışmada, silahlı 6 kişinin yakalandığını ve ağır yaralanan 1 kadının kaldırıldığı hastanede öldüğünü belirtti.

Meksika 'da "Jalisco Yeni Nesil Karteli"nin (CJNG) önde gelen kadın isimlerinden, "La Catrina" lakaplı Maria Guadalupe Lopez Esquivel'in (21), polisle girdiği çatışmada öldüğü bildirildi.

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