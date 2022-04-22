Meksika, Kolombiyalı Uyuşturucu Elebaşı Şüphelisini Yakaladı - Son Dakika

Günlük olağan basın toplantısında konuşan Lopez Obrador, "Giraldo, Deniz Kuvvetleri Sekreterliği tarafından gözaltına alındı ve dün (Çarşamba günü) sınırdışı edildi" dedi.

Lopez Obrador, "Boliqueso" takma adıyla anılan Giraldo'nun yakalanmasının Kolombiya ve diğer uluslararası kuruluşlardan yetkililerle işbirliği içinde gerçekleştiğini ekledi.

Yerel basında çıkan haberlere göre Giraldo, bir zamanlar Meksika uyuşturucu kartelinin ana tedarikçilerinden olan Cali karteli ile Norte Del Valle kartelinin üyesiydi.