Meksika, körfez muturunun avlanmasına karşı plan hazırladı

Meksika, nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan yunus türü körfez muturunun avlanmasının önlemesine ilişkin bir plan hazırlandığını duyurdu.

Meksiko Donanmasından yapılan açıklamada, sadece Meksika Körfezi'nde yaşayan 8 civarında körfez muturu kaldığı belirtildi.

Açıklamada, canlıları tehdit eden ağların engellenmesi amacıyla körfezin dibine 193 beton bloku yerleştirilmesine ilişkin bir plan hazırlandığı kaydedildi.

Biyoçeşitlilik Merkezinde görevli Alex Olivera, "Yüzlerce metre uzunluğundaki bir ağ bu kancalara takılabilir. Eğer burada bir ağ aşağıda takılırsa hem yararlı hem zararlı bir duruma yol açabilir ve körfez muturlarını yakalayabilir." ifadesini kullandı.

Meksika Çevre Departmanından söz konusu plana dair henüz bir açıklama yapılmadığı bilgisi paylaşıldı.

Öte yandan, "hayalet ağların" körfez muturu yaşamını tehdit ettiği aktarıldı.

Körfez muturu türünün önündeki en büyük tehdidin "solungaç ağlarıyla avlanma" olduğu kaydediliyor.