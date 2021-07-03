Meksika Körfezi, korku filmlerini aratmadı! Alevler okyanusu sardı, ''Cehennemin gözü'' viral oldu
03.07.2021 09:12
Meksika Körfezi'nde bir petrol şirketine ait sualtı boru hattında denizin 78 metre derinliğinde patlama yaşanması üzerine yangın çıktı. Denizin üstünü kaplayan alevler zorlukla söndürülürken, hatta çalışan işçilerin paylaştığı yangın görüntüleri sosyal medyada viral oldu. Adeta volkan patlamasını andıran korkunç olay ''Cehennemin gözü'' olarak tanımlandı.
Meksika'nın devlet petrol şirketi Pemex'in (Petroleos Mexicanos) denizin 78 metre derinliğindeki sualtı boru hattı patladı. Meksika Körfezi yakınlarındaki Campeche eyaleti açıklarında sabahın erken saatlerinde denizaltı hattındaki vanada patlama ve petrol sızıntısı nedeniyle yangın çıktı.
ALEVLER GÜÇLÜKLE KONTROL ALTINA ALINDI
Denizin orta yerinde birden bire yükselen alevler panik yaratırken devlete ait petrol şirketi Pemex tarafından yapılan açıklamada yangının söndürüldüğü ve olayın kontrol altında olduğu açıklandı. Patlama sonrasında çıkan yangın nedeniyle şimdiye kadar ölen ya da yaralanan olmadığı bildirildi.
''CEHENNEMİN GÖZÜ'' DİYE ADLANDIRILIYOR
''Yangının gözü'' ya da ''Cehennemin gözü'' şeklinde adlandırılan korkunç olayda daire şeklinde oluşan ve adeta deniz dibinde gerçekleşen bir volkan patlamasını andırdığı söylenen sızıntı kaynaklı duruma ait fotoğraf ve videolar sosyal medyada defalarca paylaşılarak viral haline geldi.
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