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Meksika Körfezi'nde sualtı petrol boru hattında patlama - Son Dakika

Meksika Körfezi'nde sualtı petrol boru hattında patlama

03.07.2021 09:37

Meksika'da devlet petrol şirketine ait denizin 78 metre derinliğindeki bir sualtı boru hattında sabahın erken saatlerinde meydana gelen patlama nedeniyle yangın çıktı.

Meksika'da devlet petrol şirketine ait denizin 78 metre derinliğindeki bir sualtı boru hattında sabahın erken saatlerinde meydana gelen patlama nedeniyle yangın çıktı.

Meksika'nın devlet petrol şirketi Pemex'in (Petroleos Mexicanos) denizin 78 metre derinliğindeki sualtı boru hattı patladı. Meksika Körfezi yakınlarındaki Campeche eyaleti açıklarında sabahın erken saatlerinde denizaltı hattındaki vanada patlama ve petrol sızıntısı nedeniyle yangın çıktı. Yangın yaklaşık 10 saattir kontrol altına alınamazken, yangın söndürme çalışmaları 3 söndürme gemisi tarafından yürütülüyor. Yangının yaklaşık 400 metre yakında bulunan Ku Sierra platformuna sıçraması önlenmeye çalışılıyor.

Yetkililer, suyun 78 metre altındaki vanayı tamir etmek ve kapatmak için dalgıçlar gönderileceğini belirtti. Patlama sonrasında çıkan yangın nedeniyle şimdiye kadar ölen ya da yaralanan olmadığı bildirildi.

Yangın sonrasında okyanus yüzeyinde devasa bir ateş topunu andıran, "ateş gözü" olarak adlandırılan görüntü Pemex işçileri tarafından kaydedilerek, sosyal medyada paylaşıldı.

Meksika Körfezi'nde sualtı petrol boru hattında patlama
Meksika Körfezi'nde sualtı petrol boru hattında patlama
Meksika Körfezi'nde sualtı petrol boru hattında patlama
Meksika Körfezi'nde sualtı petrol boru hattında patlama

Patlama, Yangın, Petrol, Sonora, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Meksika Körfezi'nde sualtı petrol boru hattında patlama - Son Dakika


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