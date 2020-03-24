Meksika koronavirüs önlemlerini artırdı - Son Dakika
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Meksika koronavirüs önlemlerini artırdı

6 saat önce

BUENOS Kuzey Amerika ülkesi Meksika'da yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılmasına yönelik artırılan önlemler duyuruldu.

Meksika koronavirüs önlemlerini artırdı, System.String[]

BUENOS Kuzey Amerika ülkesi Meksika'da yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılmasına yönelik artırılan önlemler duyuruldu.

Sağlık Bakanı Yardımcısı Hugo Lopez-Gatell, Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador ile düzenlediği basın toplantısında, ülkesinin Kovid-19 salgınına karşı ikinci evreye geçtiğini açıkladı.

Lopez-Gatell, salgına karşı yeni önlemler almanın gerekliliğine değinerek, "Meksika, virüsün yavaş yayılmadan çok hızlı yayılmaya geçtiği dönüm noktasına henüz ulaşmadı. Virüse karşı ikinci evreye geçtiğimizi duyuruyoruz. Bu süreç, önümüzdeki 30-40 gün boyunca ufku çizmemize ve virüsün daha az kişiye bulaşmasını sağlamamıza yardım edecek." ifadesini kullandı.

Virüsün yayılmaya devam edeceğine dikkati çeken Lopez-Gatell, "Beklentimiz salgının bir anda sona ermesi değil. Ayrıca, virüsün yayılmasının azaltılması bizi kısa süreli bir salgın yerine uzun süreli bir salgına götürecek ancak önemli bir şey, bu durum risk yönetimine ve her gün Meksika sağlık sisteminde ilgilenecek daha az vakanın olmasına izin verecek." diye konuştu.

Lopez-Gatell, Kovid-19 önlemleri kapsamında insanların birbirine 1,5 metreden yakın durmamaları gerektiğini belirtti.

Ülke çapında 23 Mart-19 Nisan tarihlerinde eğitime ara verildiğini, 100 ve daha fazla kişinin katıldığı etkinliklerin iptal edildiğinin altını çizen Lopez-Gatell, halkın temel ihtiyaçlarına hitap eden sektörlerin çalışmaya devam edeceğini kaydetti.

Lopez-Gatell, ülkede 4 kişinin ölümüne neden olan Kovid-19'un 367 kişide görüldüğünü söyledi ve risk grubuna dahil olmayan kişilerin virüs belirtileri göstermesi halinde evde kalması gerektiğine vurgu yaptı.

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Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 08:46 Kaynak: AA

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