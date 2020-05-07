Meksika, Kovid-19 testi pozitif çıkan 4 çocuk sığınmacıyı refakatçisiz sınır dışı etti - Son Dakika

Meksika, Kovid-19 testi pozitif çıkan 4 çocuk sığınmacıyı refakatçisiz sınır dışı etti

GUATEMALA Meksika, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan 4 çocuk sığınmacıyı yanlarında refakatçileri olmadan sınır dışı etti.

GUATEMALA Meksika, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan 4 çocuk sığınmacıyı yanlarında refakatçileri olmadan sınır dışı etti. Guatemala Sosyal Yardım Kurumu Müdürü Anaeli Torres, çocukların otobüsle Guatemala City'ye gönderildiğini açıkladı. Torres, çocukların Kovid-19 tedavisi için hastaneye götürüldüğünü söyledi. Kovid-19 nedeniyle sınır dışı edilme korkusu yaşayan çok sayıda kişinin olduğunu söyleyen Torres, Meksika'da Kovid-19 test sonuçlarını bekleyen 10 çocuğun daha bulunduğunu belirtti.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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