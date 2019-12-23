Meksika, "La Paz'daki büyükelçiliğini çevreleyen Bolivyalı istihbaratçılar"dan rahatsız - Son Dakika
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Meksika, "La Paz'daki büyükelçiliğini çevreleyen Bolivyalı istihbaratçılar"dan rahatsız

6 saat önce

Meksika'dan, "La Paz Büyükelçiliğinin etrafındaki Bolivyalı istihbaratçı ve güvenlik güçlerinin aşırı varlığı" nedeniyle endişe duyulduğu bildirildi.

Meksika,

Meksika'dan, "La Paz Büyükelçiliğinin etrafındaki Bolivyalı istihbaratçı ve güvenlik güçlerinin aşırı varlığı" nedeniyle endişe duyulduğu bildirildi.

Bolivya'da Devlet Başkanı Evo Morales'in istifasıyla sonuçlanan süreci "darbe" olarak niteleyen ve Morales'e destek veren Meksika Dışişleri Bakanlığı, bu ülkenin başkenti La Paz'daki büyükelçiliğinin etrafında çok sayıda Bolivyalı istihbaratçı ve güvenlik gücünün varlık gösterdiğini iddia etti.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "11 Kasım'dan bu yana büyükelçilik ve resmi konutun etrafındaki güvenlik güçlerinin aşırı varlığından derin endişe duyulduğu" vurgulandı.

"Bolivya Çokuluslu Devleti'nin yetkililerine, Viyana Sözleşmesi'nin gerekliliklerini saygıyla ve tam uygulaması" çağrısı yapılan açıklamada, Meksika'nın söz konusu diplomatik misyonlara saygı gösterileceğine ve korunacağına inandığı belirtildi.

Açıklamada, Viyana Sözleşmesi'nin, diplomatik misyonlara, misyon şeflerinin onayı dışında, bulundukları ülkelerin güvenlik güçlerinin giremeyeceği, araçların aranamayacağı ve tam korunması ve saygı gösterilmesi gerektiği ifade edilen hususları paylaşıldı.

Bolivya'da 20 Ekim'de düzenlenen tartışmalı seçimlerin galibi Eve Morales, polislerin, hile iddiasıyla sokaklara dökülen ve şiddet eylemlerine dönüşen muhaliflere katılması ve nihayetinde ordunun istifa çağrılarının ardından görevi bırakmıştı.

Süreci "darbe" olarak niteleyen Meksika hükümeti Morales'e siyasi sığınma vereceğini duyurmuş, daha sonra Meksika Hava Kuvvetlerinin bir uçağını göndererek Morales'i Bolivya'dan çıkarmıştı.

Bolivya, Meksika, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 11:52 Kaynak: AA
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