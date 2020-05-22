Meksika ligi Kovid-19 salgını nedeniyle iptal edildi

Meksika'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle askıya alınan 1. Futbol Ligi'nde (Liga MX) 2019-2020 sezonu iptal edildi.

Liga MX'ten yapılan açıklamada, sezonun sonlandırılmasına karar verildiği ve bu sezon şampiyon ilan edilmeyeceği belirtildi.

Ligin ilk iki sırasında yer alan Cruz Azul ve Leon takımlarının gelecek sezon CONCACAF Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edeceği kaydedildi.

Liga MX ekiplerinde Santos Laguna, dün 8 oyuncusunun Kovid-19 testinin pozitif çıktığını duyurmuştu.

Meksika'da birinci ve ikinci ligler arasında düşme ve yükselme 5 yıl süreyle kaldırılmıştı.