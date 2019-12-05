Meksika'nın ABD sınırı yakınındaki çatışmada ölü sayısı 24'e yükseldi

Ülkede 2017'de 32 bin 79 kişi öldürülmüştü, bu yıl cinayete kurban gidenlerin sayısı ise şimdiden 26 bini buldu.

120 milyon nüfuslu Meksika'da, geçen yıl büyük bölümü uyuşturucu kartelleriyle bağlantılı 35 bin 964 cinayet işlendi.

Meksika'da 2006'da kartellerle yapılan mücadelede, 300 binden fazla kişi hayatını kaybetti. 340 bini aşkın Meksikalının yerlerinden edildiği süreçte, yaklaşık 40 bin kişi kayboldu.

Olayın ardından bölgede çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

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