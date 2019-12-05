Son Dakika Haberleri: Meksika'nın ABD sınırı yakınındaki çatışmada ölü sayısı 24'e yükseldi
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Meksika'nın ABD sınırı yakınındaki çatışmada ölü sayısı 24'e yükseldi

7 saat önce

Meksika'nın ABD sınırı yakınında, güvenlik güçleriyle silahlı kişiler arasında çıkan çatışmalarda ölü sayısı 24'e çıktı.

Meksika'nın ABD sınırı yakınındaki çatışmada ölü sayısı 24'e yükseldi, System.String[]

Meksika'nın ABD sınırı yakınında, güvenlik güçleriyle silahlı kişiler arasında çıkan çatışmalarda ölü sayısı 24'e çıktı.

Coahuila eyaleti yetkilileri, Villa Union kasabasında hafta sonu silahlı kişilerin kamyonlarla yerel yönetim binalarına saldırması üzerine, güvenlik güçleriyle çıkan çatışmaların ardından 3 kişinin daha cesedinin bulunduğunu, ölü sayısının 24'e yükseldiğini kaydetti.

Olayın ardından bölgede çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Noreste karteli üyeleri olduğu sanılan silahlı kişilerle güvenlik güçleri arasındaki çatışmalarda 4 polis yaşamını yitirmişti.

Meksika'da 2006'da kartellerle yapılan mücadelede, 300 binden fazla kişi hayatını kaybetti. 340 bini aşkın Meksikalının yerlerinden edildiği süreçte, yaklaşık 40 bin kişi kayboldu.


120 milyon nüfuslu Meksika'da, geçen yıl büyük bölümü uyuşturucu kartelleriyle bağlantılı 35 bin 964 cinayet işlendi.


Ülkede 2017'de 32 bin 79 kişi öldürülmüştü, bu yıl cinayete kurban gidenlerin sayısı ise şimdiden 26 bini buldu.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 09:58 Kaynak: AA
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