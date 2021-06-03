Meksika'nın Ankara Büyükelçisi Hernandez AA'yı ziyaret etti Açıklaması - Son Dakika

Meksika'nın Ankara Büyükelçisi Jose Luis Martinez y Hernandez Anadolu Ajansı (AA) Genel Müdürlüğünü ziyaret etti.

Büyükelçi Hernandez'i AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz ile AA Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Yayın Yönetmeni Yusuf Özhan ağırladı.

Görüşmede Karagöz, Hernandez'i ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederek AA'nın küresel haber yapılanması ve çalışmalarından bahsetti. Türk ve Meksika halkları arasındaki iyi ilişkilerin altını çizen Karagöz, bunun kültür, ekonomi ve turizm alanlarında iş birliği fırsatlarına kapı açabileceğini dile getirdi.

Karagöz ve Hernandez, AA ve Meksika medyası arasında iş birliği yapılmasının önemi konusunda fikir birliğine vardı. AA'nın sahip olduğu haber ağının İspanyolca servisinin önemi de toplantıda ele alındı.

Büyükelçi Hernandez de AA'nın gazetecilik faaliyetlerinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek Türkiye'deki Latin Amerika ülkelerinin büyükelçiliklerinin "AA'yı güvenilir bir haber kaynağı olarak gördüğünü" söyledi.

Hernandez, 2019'da Türkiye'yi 66 bin 500 dolayında Meksikalının ziyaret ettiğini, Türkiye'den de Meksika'yı 15 bin civarında Türk'ün seyahat ettiğini anımsattı.

Karagöz ve Hernandez toplantıda birbirlerine sembolik öneme sahip hediyeler takdim etti.