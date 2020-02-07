Meksika'nın Ankara Büyükelçisi José Luis Martinez y Hernandez'den ESOGÜ'ye ziyaret - Son Dakika
Son Dakika Güncel Meksika'nın Ankara Büyükelçisi José Luis Martinez y Hernandez'den ESOGÜ'ye ziyaret - Son Dakika

Meksika'nın Ankara Büyükelçisi José Luis Martinez y Hernandez'den ESOGÜ'ye ziyaret

7 saat önce

Meksika'nın Ankara Büyükelçisi José Luis Martinez y Hernandez, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörlüğüne nezaket ziyaretinde bulundu.

Meksika'nın Ankara Büyükelçisi José Luis Martinez y Hernandez'den ESOGÜ'ye ziyaret, System.String[]

Meksika'nın Ankara Büyükelçisi José Luis Martinez y Hernandez, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörlüğüne nezaket ziyaretinde bulundu.


Büyükelçiyi ESOGÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Rifat Edizkan, Rektör Danışmanları Doç. Dr. Ramazan Erdağ, Doç. Dr. Oytun Meçik ile Uluslararası İlişkiler Birimi Koordinatörü Dr. Mahmut Sami İşlek ağırladı. Rektörlük Senato Salonunda gerçekleştirilen toplantıda Büyükelçi Hernandez'in beraberindeki Meksika Kültür ve Ticaret Ataşeleri ile ESOGÜ Uluslararası İlişkiler Birimi ekibi de yer aldı.


Toplantıda Uluslararası İlişkiler Birimi Koordinatörü Dr. Mahmut Sami İşlek, Büyükelçi Hernandez'e ESOGÜ ve Meksika yükseköğretim kurumları arasındaki işbirliklerinde mevcut durumu anlattı ve ilişkileri geliştirmek için girişimlerde bulunduklarını ifade etti. ESOGÜ'de düzenlenmesi planlanan "International Staff Week" hakkında bilgi vererek etkinliğe Meksika Üniversitelerini de davet etti.


ESOGÜ'deki eğitim ve araştırma faaliyetleri hakkında bilgi alan Büyükelçi Hernandez, ESOGÜ'nün çok sayıda öğrencisi olan büyük bir üniversite olduğunu ifade etti. İki ülkenin üniversiteleri arasındaki işbirliğinin güçlenmesi gerektiğini belirten Büyükelçi Hernandez, işbirliklerinin araştırma, eğitim ve kültür, sanat faaliyetleri olmak üzere üç temel alanda gerçekleşebileceğinin altını çizdi. Büyükelçi Hernandez, ortaklaşa kültürel faaliyetlere ayrı bir önem verdiklerini üniversiteler arası hareketlilik programlarına sadece öğrencilerin değil, üniversite personelinin ve sanatçıların da dahil olması gerektiğini vurguladı. - ESKİŞEHİR

Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi, Meksika, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 04:55 Kaynak: İHA
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