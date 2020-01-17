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Meksika'nın başkanlık uçağı 'Beyaz Fil' çekilişle satışta; halk nereye park edeceğini düşünüyor
6 saat önce
Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, seleflerinin kullandığı resmi uçakların piyango usulü çekilişle satılmasını teklif etti. Sosyal medya kullanıcıları ise 'uçağı nereye park edeceğiz' diyerek konuyu Twitter gündemine taşıdı.
Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, seleflerinin kullandığı resmi uçakların piyango usulü çekilişle satılmasını teklif etti. Sosyal medya kullanıcıları ise 'uçağı nereye park edeceğiz' diyerek konuyu Twitter gündemine taşıdı.
Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, kemer sıkma politikaları kapsamında satışa çıkardığı başkanlık uçağının ABD'de alıcı bulamaması üzerine, çareyi çekiliş yapmakta buldu.
Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 11:58
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