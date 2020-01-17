Meksika'nın başkanlık uçağı çekilişle yeni sahibini bulacak - Son Dakika

Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, kemer sıkma politikaları kapsamında satışa çıkardığı başkanlık uçağının ABD'de alıcı bulamaması üzerine, çareyi çekiliş yapmakta buldu.

Ulusal basında çıkan habere göre, Lopez Obrador, günlük basın toplantısında konuya ilişkin yaptığı açıklamada, söz konusu uçağın ülkelerindeki piyango idaresi tarafından yapılacak bir çekilişle kazanan kişiye verileceğini söyledi.

Biletlerin 27 dolardan satılacağını dile getiren Lopez Obrador, 6 milyon biletin satılmasını hedeflediklerini ifade etti.

Lopez Obrador, biletlerin satışından elde edilecek paranın yaklaşık 160 milyon dolar olmasının öngörüldüğünü, böylelikle başkanlık uçağının elden çıkarılacağını belirtti.

2018'den bu yana ABD'nin Kaliforniya eyaletinde bir hangarda bekletilen başkanlık uçağının bu süreçte satılamaması üzerine, Meksika'ya getirilmesi kararı alınmıştı. Uçağın bu süre zarfındaki bakım masrafları 1,6 milyon doları bulmuştu.

Lopez Obrador, geçen salı günlük basın toplantısında, yerel basında "Beyaz Fil" benzetmesi yapılan başkanlık uçağının yeniden satışa çıkarılması ya da kiraya verilmesi olasılıklarının masada olduğunu açıklamıştı.

Obrador'un, 1 Aralık 2018'de yemin ederek görevine başlamasının ardından, ilk icraatı, eski devlet başkanının lüks uçağını satışa çıkarmak olmuştu.