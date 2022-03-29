Meksika'nın Cancun havaalanında silahlı saldırı paniği - Son Dakika
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Meksika'nın Cancun havaalanında silahlı saldırı paniği

29.03.2022 04:07

- Meksika'nın Cancun havaalanında silahlı saldırı paniği Meksika'nın güneyindeki Quintana Roo eyaletinde yer alan ünlü tatil kenti Cancun'daki Uluslararası Havalimanı'nda silahlı saldırı yapıldığı iddiası kaosa neden oldu.

- Meksika'nın Cancun havaalanında silahlı saldırı paniği

MEXİCO CİTY - Meksika'nın güneyindeki Quintana Roo eyaletinde yer alan ünlü tatil kenti Cancun'daki Uluslararası Havalimanı'nda silahlı saldırı yapıldığı iddiası kaosa neden oldu.

Meksika'nın güneyinde yer alan Quintana Roo eyaletindeki ünlü tatil kenti Cancun'nun Uluslararası Havalimanı'nda silahlı saldırı alarmı verildi. Havalimanının 3 numaralı terminalinde gerçekleşen olayda, otomatik silah sesi duyulması üzerine yolcular paniğe kapılarak kaçışmaya başladı. Yaşanan olay havaalanında kaosa neden olurken, tüm yolcular güvenlik güçleri tarafından acilen binadan tahliye edildi. Havalimanında bulunan Ulusal Muhafızlar derhal olaya müdahale etmek için harekete geçti. Cancun kentinin bağlı olduğu Quintana Roo eyaleti Kamu Güvenlik Bakanlığı da 911 acil yardım hattına yapılan havaalanında silahlı saldırı ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri gönderdi. Fakat güvenlik güçleri tarafından olay yerinde yapılan inceleme sonucunda, ölen veya yaralanan tespit edilmezken, herhangi bir kurşun izine de rastlanamadı. Quintana Roo eyaleti Kamu Güvenlik Bakanı Lucio Hernandez Gutierrez yaptığı açıklamada, olayla ilgili yürütülen soruşturma sonucunda havaalanında silahlı saldırı yapıldığına dair bir kanıtın bulunamadığını açıkladı. Quintana Roo Savcısı Oscar Montes de Oca Rosales ise basına yaptığı açıklamada, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü fakat yolcularda paniğe neden olan sesin arızalanan bagaj bandından çıkmış olabileceğini kaydetti.

Meksika'nın Cancun havaalanında silahlı saldırı paniği
Meksika'nın Cancun havaalanında silahlı saldırı paniği
Meksika'nın Cancun havaalanında silahlı saldırı paniği

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3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Meksika'nın Cancun havaalanında silahlı saldırı paniği - Son Dakika


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