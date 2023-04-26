Meksika'nın gözde tatil bölgesi olan Cancun'da 8 kişinin cesedi bulundu - Son Dakika
Üye Girişi

Meksika'nın gözde tatil bölgesi olan Cancun'da 8 kişinin cesedi bulundu

26.04.2023 16:01
Meksika'nın gözde tatil bölgesi olan Cancun'da 8 kişinin cesedi bulundu

Meksika'nın popüler turizm merkezi Cancun kentinde 8 kişinin cansız bedeni bulundu. Cesetler, polisin hafta sonu kentin plaj ve otel bölgesine yaklaşık 15 km mesafedeki orman ve göletlerde yaptığı aramalarda bulundu.

Eyalet Başsavcısı Oscar Montes de Oca, cesetlerden beşinin terk edildiği düşünülen bir şantiyede bulunduğunu söyledi.
5 cesedin şantiyeye bir hafta ila iki ay önce atıldığı, ormanlık alanda bulunan diğer üç cesedin ise daha önceden kayıp olduğu bilinen kişilere ait olduğu belirtildi. Oca, cesedi bulunan 8 kişinin kimlik tespitinin yapılarak ölüm nedenlerinin araştırılacağını söyledi.

CİNAYET OLAYLARINDA ARTIŞ VAR

Meksika'nın turizm endüstrisinin gözde mekanlarından Cancun'da cinayet olaylarında artış görülüyor. Nisan başlarında da bir otelin yakınlarında 4 kişi ölü bulunmuştu.

122 BİNDEN FAZLA KAYIP VAR

Cinayetlerin arkasında Karayip kıyılarında uyuşturucu ticaretinin kontrolü için savaşan uyuşturucu kartellerinin olduğuna inanılıyor. Cesetler genelde kullanılmayan, erişimi zor alanlara atılıyor. 112 binden fazla kişinin kayıp olduğu belirtilen Meksika'da son dönemde gizli mezar yerleri konusunda aramalar yoğunlaştı.

Kaynak: AA
YORUMLAR
500

Sonora, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Meksika'nın gözde tatil bölgesi olan Cancun'da 8 kişinin cesedi bulundu - Son Dakika


Son Dakika
23:27 Son Dakika: Muğla'nın Datça açıklarında 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi
23:21 Son Dakika: Muğla'nın Datça açıklarında 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi
23:17 Sıfır hata! Atletico Madrid 4 golle esti geçti
23:16 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Cumhurbaşkanımızın sağlık durumu iyi, sürekli iletişim halindeyiz
23:10 Hata yapmadılar! Dört gollü maçın galibi Atletico Madrid
23:08 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Cumhurbaşkanımızın sağlık durumu iyi, sürekli iletişim halindeyiz
22:55 Canlı yayında rahatsızlanan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yarınki programları da iptal edildi
22:49 Canlı yayında rahatsızlanan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yarınki programları da iptal edildi
22:43 Yeni sezonun hazırlıkları başladı! Barcelona'dan 20'lik orta saha
22:42 Kadın işçilere insanlık dışı muamele! Rus şirket sabah akşam çıplak arama yapıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.04.2023 23:38:32. #1.11#
SON DAKİKA: Meksika'nın gözde tatil bölgesi olan Cancun'da 8 kişinin cesedi bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement