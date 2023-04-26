Meksika'nın gözde tatil bölgesi olan Cancun'da 8 kişinin cesedi bulundu

Eyalet Başsavcısı Oscar Montes de Oca, cesetlerden beşinin terk edildiği düşünülen bir şantiyede bulunduğunu söyledi.

5 cesedin şantiyeye bir hafta ila iki ay önce atıldığı, ormanlık alanda bulunan diğer üç cesedin ise daha önceden kayıp olduğu bilinen kişilere ait olduğu belirtildi. Oca, cesedi bulunan 8 kişinin kimlik tespitinin yapılarak ölüm nedenlerinin araştırılacağını söyledi.

CİNAYET OLAYLARINDA ARTIŞ VAR

Meksika'nın turizm endüstrisinin gözde mekanlarından Cancun'da cinayet olaylarında artış görülüyor. Nisan başlarında da bir otelin yakınlarında 4 kişi ölü bulunmuştu.

122 BİNDEN FAZLA KAYIP VAR

Cinayetlerin arkasında Karayip kıyılarında uyuşturucu ticaretinin kontrolü için savaşan uyuşturucu kartellerinin olduğuna inanılıyor. Cesetler genelde kullanılmayan, erişimi zor alanlara atılıyor. 112 binden fazla kişinin kayıp olduğu belirtilen Meksika'da son dönemde gizli mezar yerleri konusunda aramalar yoğunlaştı.