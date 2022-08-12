Meksika'da hapishanede çıkan kavgada 3 kişi öldü - Son Dakika
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Meksika'da hapishanede çıkan kavgada 3 kişi öldü

12.08.2022 11:50
Meksika'da hapishanede çıkan kavgada 3 kişi öldü

Meksika'nın Chihuahua eyaletinde bir hapishanede rakip çeteler arasında çıkan kavgada 3 kişi hayatını kaybetti.

Meksika'nın Chihuahua eyaletinde bir hapishanede rakip çeteler arasında çıkan kavgada 3 kişi hayatını kaybetti.

Meksika'nın Chihuahua eyaletindeki Juarez kentinde bulunan Cereso 3 hapishanesinde rakip çeteler arasında kavga çıktı. Chihuahua Savcılığı'ndan yapılan açıklamada, hapishanedeki olayların çıkmasının ardından yetkililerin, polise haber verdiği ve çıkan kavgada 3 mahkumun hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin de yaralandığı bildirildi. Yetkililer, cenazelerin otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na gönderildiğini bildirirken, cezaevinde düzenin yeniden sağlandığını ancak polislerin tesiste kaldığını söyledi.

Kavgaya karışan çetelerin isimleri henüz açıklanmazken, yerel basında çıkan haberlere göre çatışmanın Sinaloa kartelinin iki hücresi olan Mexicles ve Los Chapos arasında çıktığı bildirildi. - MEXİCO CİTY

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Kaynak: İHA

Sonora, kavga, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Meksika'da hapishanede çıkan kavgada 3 kişi öldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Meksika'da hapishanede çıkan kavgada 3 kişi öldü - Son Dakika
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