Meksika'da lüks oteldeki yangın paniğe yol açtı - Son Dakika
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Meksika'da lüks oteldeki yangın paniğe yol açtı

02.08.2022 17:13
Meksika'da lüks oteldeki yangın paniğe yol açtı

Meksika'nın Cozumel Adası'ndaki lüks bir otelde çıkan yangın nedeniyle plajdaki tatilciler büyük panik yaşadı.

Meksika'nın Cozumel Adası'ndaki lüks bir otelde çıkan yangın nedeniyle plajdaki tatilciler büyük panik yaşadı.

Meksika'nın ünlü tatil merkezlerinden Cozumel Adası'ndaki lüks bir otelin oyun alanında yangın çıktı. Yangın sisteminin çalışmaması ve şiddetli rüzgar nedeniyle alevler kısa sürede hızla yayıldı. Otelde konaklayanlar ve çalışanlar tahliye edilerek, ulusal muhafızlar tarafından başka bir konaklama tesisine transfer edildi.

Otel yönetiminden Carmen Cruz Zuniga yaptığı açıklamada, yangın protokolünün takip edildiğini ve herhangi bir sorun yaşanmadığını ifade etti. Toplam 210 odanın bulunduğu otelin doluluk oranının yüzde 80 olduğunu belirten Zuniga, tahliye edilen misafirlerin eşyalarının da otelden çıkarıldığını söyledi.

İtfaiye ekipleri tarafından alevlerin kontrol altına alındığı ve hasar nedeniyle otelin tamamen kapatıldığı belirtildi. Olayda yaralanan olmazken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi. - MEXİCO CİTY

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Kaynak: İHA

Sonora, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Meksika'da lüks oteldeki yangın paniğe yol açtı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Meksika'da lüks oteldeki yangın paniğe yol açtı - Son Dakika
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