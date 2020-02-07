Meksika'nın Devlet Başkanlığı uçağı, çekilişle sahibini arıyor - Son Dakika
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Meksika'nın Devlet Başkanlığı uçağı, çekilişle sahibini arıyor

6 saat önce

Meksika Devlet Başkanı Lopez Obrador, Başkanlık uçağının çekilişle satılacağı dedikodularını doğruladı.

Meksika'nın Devlet Başkanlığı uçağı, çekilişle sahibini arıyor, System.String[]

Meksika Devlet Başkanı Lopez Obrador, Başkanlık uçağının çekilişle satılacağı dedikodularını doğruladı.


Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, bir süredir sosyal medyada dolaşan başkanlık uçağı için 15 Eylül'de çekiliş yapılacağı iddialarını doğruladı. Başkan yaptığı açıklamada, Boeing 787-8 lüks Dreamliner modeli 130 milyon dolar değerindeki uçağın satışından elde edilecek gelirle tıbbi ekipman alınacağını duyurdu.


Bağımsızlık günü olan 15 Eylül'de yapılması planlanan çekilişe 500 pezoluk (26 dolar) biletlerden alan her Meksikalı katılabilirken, 6 milyon biletle yapılacak çekilişle ilgili olarak Obrador, "Karar verildi. Uzun süreli analizlerden, yansımalardan, sorgulamalardan sonra farklı bakış açılarını da hesaba kattık. Başkanlık uçağını çekilişe koymaya karar verdik. Yardım etmek isteyen tüm Meksikalıların katılabileceği bir çekiliş olacak. Kim küçük bir yardım yaparsa, Firavun hükümetleri tarafından bize bırakılan sorunu çözmemize yardımcı olacak. Bu para çok önemli bir insani yardım nedeni için kullanılacak" ifadelerini kullandı.


Ancak uçak, kazanana fiziksel olarak teslim edilmeyecek olup, ekonomik ödüller verilecek. Tek kazanan olmayacak. 100 şanslı kişi 20 milyon pezoyu (yaklaşık 1 milyon dolar) paylaşacak. - MEXİCO CİTY

Meksika, Eylül, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 05:49 Kaynak: İHA
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