Meksika basınında çıkan habere göre, eyalete bağlı Chikindzonot kasabasındaki bir çiftlikten çok sayıda ceset çıktı.

Kaynak: AA

Sonora, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Meksika'nın doğusunda bir çiftlikte 7 ceset bulundu - Son Dakika

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