Meksika'nın doğusunda bir çiftlikte 7 ceset bulundu - Son Dakika
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Meksika'nın doğusunda bir çiftlikte 7 ceset bulundu

26.06.2022 07:00
Meksika'nın doğusunda bir çiftlikte 7 ceset bulundu

Meksika'nın doğusundaki Yucatan eyaletinde, bir çiftlikte 7 ceset tespit edildi.

Meksika'nın doğusundaki Yucatan eyaletinde, bir çiftlikte 7 ceset tespit edildi.

Meksika basınında çıkan habere göre, eyalete bağlı Chikindzonot kasabasındaki bir çiftlikten çok sayıda ceset çıktı.

Yetkililer, bulunan 7 cesedin kafalarına kurşun sıkılarak öldürüldüğünü belirledi.

Savcılık, olaya ilişkin ayrıntılı bir soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Meksika'da, özellikle çeteler arasında yaşanılan çatışma ve hesaplaşmalar nedeniyle bu tarz kanlı olayların sık yaşandığı biliniyor.

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Kaynak: AA

Sonora, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Meksika'nın doğusunda bir çiftlikte 7 ceset bulundu - Son Dakika

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