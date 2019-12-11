Meksika'nın eski Kamu Güvenliği Bakanı ABD'de gözaltına alındı - Son Dakika
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Meksika'nın eski Kamu Güvenliği Bakanı ABD'de gözaltına alındı

6 saat önce

Meksika'nın eski Kamu Güvenliği Bakanı Genaro Garcia Luna, uyuşturucu kartellerinden rüşvet aldığı gerekçesiyle ABD'de gözaltına alındı.

Meksika'nın eski Kamu Güvenliği Bakanı ABD'de gözaltına alındı, System.String[]

Meksika'nın eski Kamu Güvenliği Bakanı Genaro Garcia Luna, uyuşturucu kartellerinden rüşvet aldığı gerekçesiyle ABD'de gözaltına alındı.

ABD'nin New York eyaletinde görevli Federal Savcı Richard P. Donoghue, Garcia Luna'nın kamu güvenliğini sağlamaktan sorumlu olduğu dönemde "El Chapo" (Cüce) lakaplı uyuşturucu baronu Joaquin Guzman'ın karteli Sinaloa'dan milyonlarca dolar rüşvet almakla suçlandığını ifade etti.

Donoghue, Garcia Luna'nın pazartesi günü Texas eyaletinin Dallas kentinde gözaltına alındığını açıkladı.

New Yorklu savcılar, 51 yaşındaki Garcia Luna'nın dün mahkemeye çıkarıldığını belirtti.

Mahkeme belgelerinde, Garcia Luna'nın, Sinaloa'nın uyuşturucu sevkiyatının güvenli geçişini ve örgüte yönelik soruşturmalarla ilgili kritik bilgileri ve rakip kartellere dair bilgi edinmelerini sağladığı belirtildi.

Belgelerde, Garcia Luna'nın 2012'de ABD'ye yerleştiği zamanki milyonlarca dolar kişisel servetinin, Meksika'daki bir kamu personelinin maaşıyla uyuşmadığına dikkat çekildi.

Savcılar, Meksika'da 2001-2005 yıllarında Federal Soruşturma Kurumu Başkanı ve 2006-2012 yıllarında da Kamu Güvenliği Bakanı olarak görev yapan Garcia Luna'nın ayrıca geçen yıl ABD'ye vatandaşlık başvurusu yaparken adli sicili hakkında yalan söylediğini aktardı.

Savcılar, iş birliği yapılan diğer görgü tanıklarının da kartel üyelerinin yüksek miktardaki uyuşturucunun ABD'ye güvenle sokulması için Garcia Luna'ya on milyonlarca dolar ödendiğini doğruladığını kaydetti.

Kefalet duruşması gelecek hafta yapılması beklenen Garcia Luna, suçlu bulunması halinde 10 yıl ila ömür boyu hapis cezasına çarptırılabilir.

Garcia Luna'nın bakanlığı döneminde Devlet Başkanı olan Felipe Calderon ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Duruşum her zaman adalet ve kanundan yana oldu." ifadesini kullandı.

Sinaloa karteli üyelerinden Jesus "Rey" Zambada, geçen yıl çıkarıldığı mahkemede, 2005-2007 yıllarında Garcia Luna'ya bir restoranda en az 6 milyon dolar rüşveti iki seferde bavullarla verdiğini söylemişti. Luna, o dönem hakkındaki söz konusu iddiayla ilgili olarak "yalan, iftira, yalancı şahitlik" ifadelerini kullanmıştı.

Florida eyaletinde ikamet eden Garcia Luna, daha önce hakkında çıkan yasalara aykırı iş yaptığı iddialarını reddetmişti.

Amerika Birleşik Devletleri, Meksika, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 11:54 Kaynak: AA
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