Son Dakika Haberleri: Meksika'nın Guadalajara şehrinde yaz ortasında dolu fırtınası
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Meksika'nın Guadalajara şehrinde yaz ortasında dolu fırtınası

1 saat önce

Meksika'nın Guadalajara şehrinde etkili olan dolu fırtınası nedeniyle caddelerin yer yer 1,5 metre kalınlığa ulaşan buz parçalarıyla kaplandığı bildirildi.

Meksika'nın Guadalajara şehrinde yaz ortasında dolu fırtınası, System.String[]
Meksika'nın Guadalajara şehrinde etkili olan dolu fırtınası nedeniyle caddelerin yer yer 1,5 metre kalınlığa ulaşan buz parçalarıyla kaplandığı bildirildi.
BBC'nin haberine göre, dolu fırtınası özellikle şehrin 6 mahallesinde etkili oldu.
Haberde, hava sıcaklığının yaklaşık 30 derece olduğu ve caddelerin kalınlığı yer yer 1,5 metreyi bulan buz parçalarıyla örtüldüğü şehirde daha önce de dolu fırtınaları yaşandığı ancak bu derece ağır bir fırtınanın nadiren görüldüğü belirtildi.
Habere göre, konuya ilişkin AFP'ye konuşan Vali Enrique Alfaro, fırtınayı "inanılmaz" olarak nitelendirdi. Alfaro, "İklim değişikliğinin gerçek olup olmadığını kendimize soruyoruz. Bunlar daha önce benzeri görülmemiş doğa olayları." diye konuştu.
Yaklaşık 200 ev ve 50 aracın zarar gördüğü fırtına sonrası sel uyarısı yapılırken, herhangi bir can kaybının olmadığı ifade edildi.
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 11:47 Kaynak: AA
meksika, Güncel
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