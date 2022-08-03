Meksika'da silahlı saldırıda biri gazeteci, 4 kişi öldürüldü - Son Dakika
Üye Girişi

Meksika'da silahlı saldırıda biri gazeteci, 4 kişi öldürüldü

03.08.2022 21:44
Meksika'da silahlı saldırıda biri gazeteci, 4 kişi öldürüldü

Meksika'nın Guanajuato eyaletinde, silahlı saldırı sonucu biri gazeteci 4 kişi hayatını kaybetti.

Meksika'nın Guanajuato eyaletinde, silahlı saldırı sonucu biri gazeteci 4 kişi hayatını kaybetti.

Meksika basınında çıkan haberde, eyalete bağlı San Luis de la Paz kentinde, içinde gazetecinin de olduğu bir gruba silahlı saldırı düzenlendi.

Saldırıda, "Tu Voz" internet sitesinin yöneticisi Ernesto Mendez dahil 4 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.

Mendez'in bir süredir aldığı tehditler nedeniyle savcılığa koruma talebinde bulunduğu bilgisi paylaşıldı.

Uluslararası Basın ve Bilgi Özgürlüğü Komitesi Başkanı Carlos Jornet, olayı kınayarak, Meksikalı gazeteciler için 2022'nin ölümcül bir yıl olduğunu söyledi.

Son cinayetle ülkede bu yılın başından beri öldürülen gazeteci sayısı 13'e yükseldi.

Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) örgütüne göre, ülkede 2000'den bu yana öldürülen gazeteci sayısı 150'yi aştı.

YORUMLAR
500
Şiddetli yağışların neden olduğu sel ve su baskınları devam ediyor Şiddetli yağışların neden olduğu sel ve su baskınları devam ediyor Meksika'daki şiddetli yağışların neden olduğu sel ve su baskınları devam ediyor Meksika'daki şiddetli yağışların neden olduğu sel ve su baskınları devam ediyor
Kaynak: AA

Sonora, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Meksika'da silahlı saldırıda biri gazeteci, 4 kişi öldürüldü - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
21:11 Emniyet KPSS skandalı ile ilgili harekete geçti! Yediiklim Yayınevi'ne ait 2 iş yerinde arama çalışmaları başlatıldı
20:22 KPSS'de yaşanan skandal iddialarından sonra Yüksek Öğretim Kurulu inceleme başlattı
20:05 Göz kaşıntısı şikayeti ile hastaneye giden yaşlı kadın kanser olduğunu öğrendi!
19:59 BTP lideri Hüseyin Baş, KPSS skandalıyla ilgili yorum yaptı: Bilinçli yapılmış olabilir
19:36 Trafikte şaşırtan görüntü! Koca inek otomobilin bagajına konularak taşındı
19:09 Erdoğan'ın talimatıyla inceleme başlatan Devlet Denetleme Kurulu, KPSS skandalı hakkında suç duyurusunda bulundu
18:52 Nelsson'da, Sevilla yolcusu! Gelen teklife hayır diyemedi
18:27 Galatasaray'ın da gündemine gelen Grillitsch'e Trabzonspor kancası! Oyuncunun menajeri Türkiye'ye davet edildi
18:23 KPSS skandalı sonrası CHP'li milletvekillerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrı: Milli Eğitim Bakanı da görevden alınsın
18:07 78 yaşındaki adamı öldürüp olay yerinde ayakkabılarını bırakmış! Katil zanlısı yakayı böyle ele verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.08.2022 21:44:39. #1.13#
SON DAKİKA: Meksika'da silahlı saldırıda biri gazeteci, 4 kişi öldürüldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement