Meksika'da silahlı saldırıda biri gazeteci, 4 kişi öldürüldü

Meksika'nın Guanajuato eyaletinde, silahlı saldırı sonucu biri gazeteci 4 kişi hayatını kaybetti.

Meksika basınında çıkan haberde, eyalete bağlı San Luis de la Paz kentinde, içinde gazetecinin de olduğu bir gruba silahlı saldırı düzenlendi.

Saldırıda, "Tu Voz" internet sitesinin yöneticisi Ernesto Mendez dahil 4 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.

Mendez'in bir süredir aldığı tehditler nedeniyle savcılığa koruma talebinde bulunduğu bilgisi paylaşıldı.

Uluslararası Basın ve Bilgi Özgürlüğü Komitesi Başkanı Carlos Jornet, olayı kınayarak, Meksikalı gazeteciler için 2022'nin ölümcül bir yıl olduğunu söyledi.

Son cinayetle ülkede bu yılın başından beri öldürülen gazeteci sayısı 13'e yükseldi.

Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) örgütüne göre, ülkede 2000'den bu yana öldürülen gazeteci sayısı 150'yi aştı.