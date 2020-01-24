Meksika'nın güvenlik güçlerinden göçmenlere sert müdahale - Son Dakika

Meksika'nın güneyinde yüzlerce göçmen Ulusal Muhafızlar tarafından gözaltına alındı.

Mülteciler Birliği Genel Sekreteri Claudia Len Ang, Suchiate Nehri'ni geçerek sınırdan yaklaşık 40 kilometre içeri giren yüzlerce Orta Amerikalı göçmenin, Ulusal Muhafızlar tarafından şiddet kullanılarak Tapachula yolunda yürürken gözaltına alındığını açıkladı. Ang yaptığı açıklamada, "Ulusal Muhafızlar sınırdan geçen bin 600 ila 2 bin kişi arasında değişen kervanı köşeye sıkıştırdı. Muhafızlar aralarında kadınlar, çocuklar ve yaşlılar da dahil olmak üzere yüzlerce kişiyi gözaltına almak için biber gazı kullandı. Daha sonra göz altına aldıkları insanları şiddet kullanarak otobüslere bindirip, göçmenlik gözaltı merkezlerine götürdüler" dedi.

Birleşmiş Milletler (BM) Göçmen Gözlem Misyonu, Meksika yetkililerinin kervanın sınırı geçmesine izin verdiğini ve yüksek sıcak altında birkaç kilometre yürümeye başlayan göçmenlere biber gazı eşliğinde, kitlesel gözaltı operasyonu yapıldığını kabul etti.

İnsan Hakları Merkezinde görevli Salva Cruz da Tapachula'da gözaltı sayısını hesaplamanın imkansız olduğunu belirterek, "Bin 600'den fazla yürüyen insan var. Kaos yaşandı. Milli muhafızlar herkesi otobüslere doldurdu" ifadelerini kullandı. Cruz sözlerine, "Bu, Uluslararası Hukuk açısından ve iltica hukuku açısından acımasız, insanlık dışı ve kabul edilemez bir operasyon" yorumunu ekledi.

Güney sınır bölgesi, insan kaçakçılığı ve kadın satıcıları olarak çalışan organize suç çeteleri ile istila edilmiş durumda olduğu için Meksikalı yetkililer gözaltıları kurtarma operasyonu olarak adlandırmayı tercih ediyor.

(Serkan Bayar/İHA)