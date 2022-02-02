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Meksika'nın ilk Ay keşif misyonu göreve başladı - Son Dakika

Meksika'nın ilk Ay keşif misyonu göreve başladı

02.02.2022 10:43
Meksika'nın ilk Ay keşif misyonu göreve başladı

MEXICO Meksika'da "Project COLMENA" olarak adlandırılan ilk Ay keşif misyonunun göreve başladığı bildirildi.

MEXICO Meksika'da "Project COLMENA" olarak adlandırılan ilk Ay keşif misyonunun göreve başladığı bildirildi.

Meksika Ulusal Özerk Üniversitesi (UNAM) Rektörü Enrique Graue Wiechers, yaptığı açıklamada, 30 ila 60 günlük Ay görevinin başladığını söyledi.

Wiechers, görevin amacının Ay yüzeyine beş otonom mikro gezici yerleştirmek olduğunu belirtti.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, gezicilerin halihazırda ABD uzay aracı Peregrine'de olduğu ve haziranda Ay'a inmesinin beklendiği belirtildi.

Meksika'nın uzay girişimlerindeki çeşitli hedeflerinden biri olan "Project COLMENA", UNAM, Meksika Uzay Ajansı ve Uzay Enstrümantasyon Laboratuvarı (LINX) ortaklığında yürütülüyor.

Meksika Uzay Ajansı Genel Müdürü Salvador Landeros Ayala, COLMENA'nın, Ay'ın keşfine ilişkin ilk Meksika projesi olacağını belirterek benzer projelerin devam ettiğini kaydetti.

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Sonora, Uzay, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Meksika'nın ilk Ay keşif misyonu göreve başladı - Son Dakika


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