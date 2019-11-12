Son Dakika Haberleri: Meksika'nın iltica talebini kabul eden Evo Moroles Bolivya'dan ayrıldı
Son Dakika Dünya Meksika'nın iltica talebini kabul eden Evo Moroles Bolivya'dan ayrıldı

Meksika'nın iltica talebini kabul eden Evo Moroles Bolivya'dan ayrıldı

7 saat önce

Bolivya'da ordunun ve sokak olayları çıkaran muhaliflerin baskısıyla istifa eden Devlet Başkanı Evo Morales, iltica teklifini kabul ettiği Meksika'ya gitmek üzere Bolivya'dan ayrıldığını açıkladı.

Meksika'nın iltica talebini kabul eden Evo Moroles Bolivya'dan ayrıldı, System.String[]

Bolivya'da ordunun ve sokak olayları çıkaran muhaliflerin baskısıyla istifa eden Devlet Başkanı Evo Morales, iltica teklifini kabul ettiği Meksika'ya gitmek üzere Bolivya'dan ayrıldığını açıkladı.


Morales, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, iltica teklifi için Meksika'ya teşekkür ederek, "Kardeşlerim, Meksika'ya gitmek üzere yola çıkıyorum. Politik nedenlerden dolayı ülkeden ayrılmak canımı acıtıyor. Yakında daha güçlü bir şekilde döneceğim." ifadelerini kullandı.

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Bolivya, Meksika, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 08:31 
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