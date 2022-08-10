Meksika'da çeteye yönelik operasyonda 4'ü polis, 13 kişi öldü - Son Dakika
Üye Girişi

Meksika'da çeteye yönelik operasyonda 4'ü polis, 13 kişi öldü

10.08.2022 07:53
Meksika'da çeteye yönelik operasyonda 4'ü polis, 13 kişi öldü

Meksika'nın Jalisco eyaletinde, güvenlik güçlerinin bir çeteye yönelik düzenlediği operasyonda 4'ü polis, 13 kişi hayatını kaybetti.

Meksika'nın Jalisco eyaletinde, güvenlik güçlerinin bir çeteye yönelik düzenlediği operasyonda 4'ü polis, 13 kişi hayatını kaybetti.

Meksika basınında yer alan habere göre, El Salto kentine bağlı San Lorenzo semtinde, organize suç örgütüne operasyon yapan polis, çete üyeleriyle çatıştı.

Çatışmada, 4 polis yaşamını yitirirken, 9 çete üyesi öldürüldü. Teslim olan 8 çete üyesi gözaltına alındı, 3 kişi ise ağır yaralandı.

Eyalet Savcılığından yapılan açıklamada, çatışmanın sonunda polisin kontrolü tamamen sağladığı belirtilerek, zorla alıkonulan 2 kişinin sağ kurtarıldığı bildirdi.

Bölgede polisin geniş çaplı önlemlerinin devam ettiği bilgisi paylaşıldı.

YORUMLAR
500
Meksika'da Howard Kasırgası alarmı Meksika'da Howard Kasırgası alarmı Yangında kalbi duran köpeği itfaiyeciler hayata döndürdü Yangında kalbi duran köpeği itfaiyeciler hayata döndürdü
Kaynak: AA

San Lorenzo, Sonora, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Meksika'da çeteye yönelik operasyonda 4'ü polis, 13 kişi öldü - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
00:38 13 Ağustos'ta düzenlenecek Hacı Bektaş Veli'yi anma töreninde Cumhurbaşkanı Erdoğan da yer alacak
00:22 Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan bankaların emekli promosyonlarıyla ilgili 'caiz değil' açıklaması geldi
23:59 Fenerbahçe'den ayrılan Jose Sosa futbola başladığı kulübe döndü
23:54 Esra Erol'un paylaşımına binlerce yorum geldi: Altında bir şey yok gibi
23:02 Gelecek Partisi lideri Davutoğlu, 6'lı masadaki ortağı Kılıçdaroğlu hakkında konuştu: Adaylık talebi olmadı
22:39 Açılışını Cumhurbaşkanı Erdoğan gerçekleştirdi! 5'nci İslami Dayanışma Oyunları'nda 56 ülkeden binlerce sporcu yarışacak
22:36 Okey oynayan vatandaşlar kurşun yağmuruna tutuldu
22:18 Boşanacakları öne sürülen Ebru Şallı ve Uğur Akkuş çifti Bebek'te görüntülendi
22:29 AK Partili kadının Gelecek Partisi lideri Davutoğlu'na sorduğu soru gergin anlara neden oldu
21:56 Kahramanmaraş'ta korkunç vahşet! Ailesinden 4 kişiyi öldürüp kafasına sıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.08.2022 07:53:33. #1.13#
SON DAKİKA: Meksika'da çeteye yönelik operasyonda 4'ü polis, 13 kişi öldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Haberi Paylaş