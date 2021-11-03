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Meksika'nın Michoacan eyaletinde 11 kişinin cesedi bulundu - Son Dakika

Meksika'nın Michoacan eyaletinde 11 kişinin cesedi bulundu

03.11.2021 12:39
Meksika'nın Michoacan eyaletinde 11 kişinin cesedi bulundu

Meksika'da polis, uyuşturucu kartellerinin çatışmalarına sahne olan Michoacan eyaletinde silahlı saldırıya uğramış 11 erkeğin cesedini buldu.

Meksika'da polis, uyuşturucu kartellerinin çatışmalarına sahne olan Michoacan eyaletinde silahlı saldırıya uğramış 11 erkeğin cesedini buldu.

Eyalet savcıları, Michoacan'ın Jalisco eyaleti sınırına yakın Tarecuato kasabası yakınlarında, 15 ila 36 yaşlarında 11 kişinin kurşunlanmış cesedinin bulunduğunu bildirdi.

Cinayetlerin pazartesi geç saatlerde işlendiğinin tahmin edildiğini aktaran savcılar, olay yerinde bir kamyon ve üç motosiklet bulunduğunu bildirdi.

Ölenlerin kimlik bilgileri henüz tespit edilemedi.

Uyuşturucu, Sonora, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Meksika'nın Michoacan eyaletinde 11 kişinin cesedi bulundu - Son Dakika


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