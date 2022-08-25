Ülkede şiddet olaylarının en çok görüldüğü eyaletlerden olan Michoacan, uyuşturucu kartellerinin güç mücadelesine sahne oluyor.

Kaynak: AA

Sonora, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Meksika'da çeteler arasındaki mücadelede 8 kişi öldü - Son Dakika

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