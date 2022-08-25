Meksika'da çeteler arasındaki mücadelede 8 kişi öldü - Son Dakika
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Meksika'da çeteler arasındaki mücadelede 8 kişi öldü

25.08.2022 07:52
Meksika'da çeteler arasındaki mücadelede 8 kişi öldü

Meksika'nın Michoacan eyaletinde, organize suç gruplarının çatışmasında 8 çete üyesi hayatını kaybetti.

Meksika'nın Michoacan eyaletinde, organize suç gruplarının çatışmasında 8 çete üyesi hayatını kaybetti.

Meksika basınında yer alan habere göre, eyalete bağlı Tuzantla ilçe meydanında, karteller arasında silahlı çatışma çıktı.

Saatlerce süren çatışma sonunda, 8 çete üyesi öldürüldü. Bölgeye çok sayıda güvenlik gücü sevk edildi.

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, onlarca evin ve aracın silahlı çatışmada zarara uğradığı görülüyor.

Eyalet Savcılığının açıklamasına göre, çatışmanın "EL Pez Kardeşler" ve "La Familia Michoacana" isimli çeteler arasında yaşandığı değerlendiriliyor.

Ülkede şiddet olaylarının en çok görüldüğü eyaletlerden olan Michoacan, uyuşturucu kartellerinin güç mücadelesine sahne oluyor.

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Kaynak: AA

Sonora, Güncel, Son Dakika

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