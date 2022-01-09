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Meksika'nın o şehrine tarihte ilk kez kar yağdı! Vatandaşlar büyük şaşkınlık yaşadı - Son Dakika

Meksika'nın o şehrine tarihte ilk kez kar yağdı! Vatandaşlar büyük şaşkınlık yaşadı

09.01.2022 11:52

Tarihte ilk kez Meksika'nın Tlachichuca şehrine kar yağdı. Hayatlarında ilk kez kara şahit olan kent sakinleri büyük şaşkınlık yaşadı. Kentte yaşayanların evleri ve tarladaki ürünleri zarar gördü.

Meksika'nın Puebla eyaletinde yer alan Tlachichuca şehrine tarihte ilk kez kar yağdı. Sulu kar şeklinde başlayan yağışın şiddetini artırması sonucu şehir beyaza büründü.

HAYATLARINDA İLK KEZ KAR GÖRDÜLER

Tlachichuca şehrindeki yollar ve çatılar karla kaplanırken, kar kalınlığı 14 santimetreye ulaştı. Birçok şehir sakini hayatlarında ilk kez kar yağışına tanık olurken, büyük şaşkınlık yaşadı.

Meksika'nın Tlachichuca şehrine tarihte ilk kez kar yağdı

EVLERİ VE TARLADAKİ ÜRÜNLERİ ZARAR GÖRDÜ

Puebla Valisi Miguel Barbosa yaptığı açıklamada, kar yağışı nedeniyle kapanan yolların tekrar açılması için çalışıldığını belirterek, yağıştan evleri ya da tarladaki ürünleri zarar gören vatandaşlara ise destek sağlanacağını ifade etti.

Puebla Eyaleti İçişleri Bakanı Ana Lucia Hill Mayoral ise, sivil koruma ekiplerinin yağıştan etkilenen bölgeye giderek hasar tespit çalışmaları yürüttüklerini ifade ederken, yağışta evleri zarar gören 15 kişinin bir sığınma evine yerleştirildiklerini bildirdi.

Meksika'nın Tlachichuca şehrine tarihte ilk kez kar yağdı

SOĞUK HAVA DALGASI DEVAM EDECEK

Mayoral ayrıca, Puebla eyaletinde soğuk hava dalgası ve düşük sıcaklık koşullarının devam edeceğini belirterek, bunun eyaletin çeşitli yerlerinde tekrar kar yağışı görülmesine neden olabileceği konusunda vatandaşları uyardı.

Meksika'nın o şehrine tarihte ilk kez kar yağdı! Vatandaşlar büyük şaşkınlık yaşadı
Meksika'nın o şehrine tarihte ilk kez kar yağdı! Vatandaşlar büyük şaşkınlık yaşadı
Meksika'nın o şehrine tarihte ilk kez kar yağdı! Vatandaşlar büyük şaşkınlık yaşadı
Meksika'nın o şehrine tarihte ilk kez kar yağdı! Vatandaşlar büyük şaşkınlık yaşadı
Meksika'nın o şehrine tarihte ilk kez kar yağdı! Vatandaşlar büyük şaşkınlık yaşadı
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Puebla, Sonora, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Meksika'nın o şehrine tarihte ilk kez kar yağdı! Vatandaşlar büyük şaşkınlık yaşadı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Meksika'nın o şehrine tarihte ilk kez kar yağdı! Vatandaşlar büyük şaşkınlık yaşadı - Son Dakika
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