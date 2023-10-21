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Meksika'nın Pasifik kıyılarını Norma ve Tammy Kasırgaları vurdu - Son Dakika

Meksika'nın Pasifik kıyılarını Norma ve Tammy Kasırgaları vurdu

Son Güncelleme: 21.10.2023 12:16

Meksika'nın Baja California Sur yarımadasının güney ucunda bulunan tatil kenti Los Cabos'u Norma Kasırgası vurdu. Rüzgar hızının saatte 220 kilometreye ulaştığı Norma Kasırgası, şiddetli yağışlara neden oldu. Aynı zamanda Tammy Fırtınası da Venezuela ve Karayipler'i etkisi altına aldı. Tammy'nin neden olduğu şiddetli rüzgar Venezuela'nın başkenti Karakas'ı vurdu. Yarın da etkili olması beklenen kasırgalar nedeniyle yabancı turistlerle dolu oteller de önlem almaya çalışıyor.

- Meksika'yı Norma Kasırgası vurdu

MEXİCO CİTY - Meksika'nın Pasifik kıyılarını Norma Kasırgası vurdu.

Meksika'nın Baja California Sur yarımadasının güney ucunda bulunan tatil kenti Los Cabos'u Norma Kasırgası vurdu. Rüzgar hızının saatte 220 kilometreye ulaştığı Norma Kasırgası, şiddetli yağışlara neden oldu. Çok sayıda uçuş iptal edilirken havalimanları da kapatıldı. Yarın da etkili olması beklenen kasırga nedeniyle yabancı turistlerle dolu oteller de önlem almaya çalışıyor.

Baja California Sur Valisi Victor Manuel Castro kasırganın etkisini arttırmasının ardından yaptığı açıklamada bölge halkına evlerinde kalması uyarısında bulunarak, "Saat 18.00-19.00 saatlerinden sonra kimde evlerinden ayrılmasın" dedi.

Tammy Kasırgaya Venezuela ve Karayipleri etkisi altına aldı

Tammy Fırtınası, dün sabah saatlerinde 1. kategori kasırgaya dönüştü. Tammy'nin neden olduğu şiddetli rüzgar Venezuela'nın başkenti Karakas'ı vurdu. Tammy Fırtınası'nın bugün Karayipler'deki Guadeloupe, Antigua ve Barbuda adalarını geçerek Küçük Antiller'e doğru hareket etmesi gerekiyor.

Kaynak: İHA

California, Los Cabos, Sonora, Sur, Turizm, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Meksika'nın Pasifik kıyılarını Norma ve Tammy Kasırgaları vurdu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Meksika'nın Pasifik kıyılarını Norma ve Tammy Kasırgaları vurdu - Son Dakika
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