Eyalet Hükümeti Güvenlik Sözcüsü Miguel Gallegos Cepeda da açıklamada, ordunun desteğiyle saldırganlara yönelik kara ve hava destekli bir operasyonun başlatıldığını belirtti.

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Kaynak: AA

Sonora, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Meksika'da silahlı bir grup 4 polisi kaçırdı - Son Dakika

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