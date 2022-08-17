Meksika'da silahlı bir grup 4 polisi kaçırdı - Son Dakika
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Meksika'da silahlı bir grup 4 polisi kaçırdı

17.08.2022 05:52
Meksika'da silahlı bir grup 4 polisi kaçırdı

Meksika'nın San Luis Potosi eyaletinde, güvenlik güçlerine saldıran organize suç örgütünün 4 polisi kaçırdığı bildirildi.

Meksika'nın San Luis Potosi eyaletinde, güvenlik güçlerine saldıran organize suç örgütünün 4 polisi kaçırdığı bildirildi.

Meksika basınında çıkan habere göre, eyalete bağlı Moctezuma kasabasında, kimliği belirsiz silahlı kişiler polise saldırdı.

Yetkililer, saldırıda güvenlik güçlerinden 4'ünün kaçırıldığını belirterek polis araçlarının yakıldığını açıkladı.

Eyalet Başsavcılığı saldırıyı doğrulayarak polislerin bulunması için geniş çaplı soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Eyalet Hükümeti Güvenlik Sözcüsü Miguel Gallegos Cepeda da açıklamada, ordunun desteğiyle saldırganlara yönelik kara ve hava destekli bir operasyonun başlatıldığını belirtti.

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Kaynak: AA

Sonora, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Meksika'da silahlı bir grup 4 polisi kaçırdı - Son Dakika

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