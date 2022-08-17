Meksika basınındaki habere göre, ihbar üzerine Curupaco yoluna gelen polis ekipleri, cesetlerin biri çocuk 5 kişiye ait olduğunu belirledi.

Kaynak: AA

Sonora, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Meksika'nın Sonora eyaletinde biri çocuk 5 kişinin cesedi bulundu - Son Dakika

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