Meksika'nın Sonora eyaletinde biri çocuk 5 kişinin cesedi bulundu - Son Dakika
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Meksika'nın Sonora eyaletinde biri çocuk 5 kişinin cesedi bulundu

17.08.2022 16:05
Meksika'nın Sonora eyaletinde biri çocuk 5 kişinin cesedi bulundu

Meksika'nın Sonora eyaletindeki Rosario Tesopaco kasabasının Curupaco yolunda biri çocuk 5 kişinin cesedinin tespit edildiği bildirildi.

Meksika'nın Sonora eyaletindeki Rosario Tesopaco kasabasının Curupaco yolunda biri çocuk 5 kişinin cesedinin tespit edildiği bildirildi.

Meksika basınındaki habere göre, ihbar üzerine Curupaco yoluna gelen polis ekipleri, cesetlerin biri çocuk 5 kişiye ait olduğunu belirledi.

Yapılan incelemeler sonucunda 5 kişinin silahla öldürüldüğü ortaya çıktı.

Cansız bedenler, kimlik tespiti yapılmak üzere Adli Tıp Servisine götürüldü.

Çete hesaplaşmasından kaynaklandığı değerlendirilen olaya ilişkin Eyalet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

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Kaynak: AA

Sonora, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Meksika'nın Sonora eyaletinde biri çocuk 5 kişinin cesedi bulundu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Meksika'nın Sonora eyaletinde biri çocuk 5 kişinin cesedi bulundu - Son Dakika
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