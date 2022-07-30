Meksika'da yangın: 1 ölü, 1 kayıp - Son Dakika
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Meksika'da yangın: 1 ölü, 1 kayıp

30.07.2022 18:45
Meksika'da yangın: 1 ölü, 1 kayıp

Meksika'nın Tamaulipas eyaletinde bir petrol rafinerisinde çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi kayboldu.

Meksika'nın Tamaulipas eyaletinde bir petrol rafinerisinde çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi kayboldu.

Meksika'nın Tamaulipas eyaletinde bulunan Pemex'e (Meksika Devlet Petrol Kurumu) ait Madero Petrol Rafinerisi'nde yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve ilk yardım ekipleri sevk edilirken, Pemex tarafından yapılan açıklamaya göre, rafinerideki yağ ayırma ünitelerinin üzerine yıldırım düşmesi sonucu çıkan yangın, alevlerin petrol çukuruna sıçramasıyla kısa sürede büyüdü. Olayda alevler arasında kalan bir işçinin hayatını kaybettiği açıklanırken, bir işçinin ise kaybolduğu bildirildi.

Bölgede yürütülen söndürme çalışmaları sonucunda yangın kontrol altına alınırken, kayıp işçi için arama çalışmaları devam ediyor. - MEXİCO CİTY

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Kaynak: İHA

Tamaulipas, Sonora, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Meksika'da yangın: 1 ölü, 1 kayıp - Son Dakika

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SON DAKİKA: Meksika'da yangın: 1 ölü, 1 kayıp - Son Dakika
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