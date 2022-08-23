Kaliforniya Sınır Devriyesi yetkilileri tarafından olaya dair henüz resmi bir açıklama gelmedi ancak ABD Federal Soruşturma Bürosu'nun (FBI) konuyla ilgili soruşturma başlattı bildirildi. Tutuklanan 2 şahsın da kaçakçı olduğundan şüpheleniliyor. - MEXİCO CİTY

Kaynak: İHA

Tam Gemi Şok Denemeleri, Kaliforniya, Sonora, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Meksika'dan yüzerek ABD'ye geçen 2 kişi yakalandı - Son Dakika

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