Meksika'nın Zacatecas eyaletindeki silahlı çatışmada 8 kişi öldü - Son Dakika

MEKSIKO Meksika'nın Zacatecas eyaletinde çıkan silahlı çatışmada, 8 kişi hayatını kaybetti.

Zacatecas Savcılığı'ndan yetkililer, eyaletin Valparaiso bölgesi yakınlarında, silahlı çatışma yaşandığını açıkladı.

Yetkililer, çatışmanın Jalisco ve Sinaloa uyuşturucu kartelleri arasında çıktığını düşündüklerini ifade etti.

Bölgede, 8 kişinin cesedini bulduklarını aktaran yetkililer, terk edilmiş araçların ve bırakılan silahların da olduğunu belirtti.

Yetkililer, cesetlerin kimlik tespitinin yapılacağını kaydetti.

Zacatecas'ta 15 Kasım'da köprüye asılı halde 3, 19 Kasım'da 9'u üst geçitten sallandırılmış halde 10, 25 Kasım'da da yine üst geçitten sallandırılmış 3 ceset bulunmuştu.

Uyuşturucu çeteleri için stratejik önemi olan Zacatecas eyaletinin kontrolü için ülkenin en güçlü kartelleri Jalisco Yeni Nesil Karteli ve Sinaloa, sıklıkla karşı karşıya geliyor.

Zacatecas'da geçen yıl 1065, bu yılın ilk 7 ayında ise 800'den fazla kişi yaşamını yitirdi.

Federal veriler, Meksika'da bu yılın ilk 9 ayında 25 binden fazla kişinin cinayete kurban gittiğine işaret ediyor.