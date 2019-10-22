Meksika Ordusu El Chapo'nun uyuşturucu çetesini durdurmak için 400 askerlik özel kuvvet gönderdi
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Meksika'da uyuşturucu kartelinin lideri El Chapo'nun oğlu Ovidio Guzman Lopez'in gözaltına alınmasının ardından çete üyeleriyle polis arasında yaşanan şiddet olayları sonrası Meksika Ordusu suç kartellerinin yuvalandığı Culiacan şehrine 400'ü aşkın asker gönderdi
Meksika'da uyuşturucu kartelinin lideri El Chapo'nun oğlu Ovidio Guzman Lopez'in gözaltına alınmasının ardından çete üyeleriyle polis arasında yaşanan şiddet olayları sonrası Meksika Ordusu suç örgütünün yuvalandığı Culiacan şehrine 400'ü aşkın asker gönderdi.
18 Ekim tarihinde yakalanan Ovidio Guzman Lopez, bölgede yaşanan çatışmaların ardından halkın güvenliği gerekçe gösterilerek serbest bırakılmış, güvenlik güçleri çetelerin ağır silahlarla yaptıkları saldırılar sonrası geri çekilmek zorunda kalmıştı.
Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 02:13
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