Son Dakika Haberleri: Meksika otomobillerine ek vergi tehdidi

Meksika otomobillerine ek vergi tehdidi

1 saat önce

Trump, Meksika'nın yasa dışı göçmenler ve uyuşturucu kaçakçılığı konusunda daha fazla adım atmaması halinde, bu ülkeden ithal edilecek otomobillere yönelik gümrük vergileri getirme tehdidinde bulundu.

Meksika otomobillerine ek vergi tehdidi, System.String[]
Trump, Meksika'nın yasa dışı göçmenler ve uyuşturucu kaçakçılığı konusunda daha fazla adım atmaması halinde, bu ülkeden ithal edilecek otomobillere yönelik gümrük vergileri getirme tehdidinde bulundu.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 01:06 

Donald Trump, Meksika, Ekonomi
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