Meksika otomobillerine ek vergi tehdidi

Trump, Meksika'nın yasa dışı göçmenler ve uyuşturucu kaçakçılığı konusunda daha fazla adım atmaması halinde, bu ülkeden ithal edilecek otomobillere yönelik gümrük vergileri getirme tehdidinde bulundu.

Trump, Meksika'nın yasa dışı göçmenler ve uyuşturucu kaçakçılığı konusunda daha fazla adım atmaması halinde, bu ülkeden ithal edilecek otomobillere yönelik gümrük vergileri getirme tehdidinde bulundu.

Son Dakika » Ekonomi » Haber Haber Yayın Tarihi :

Trump Tehdit Etti, Avokado'nun Fiyatı Bir Günde Yüzde 34 Arttı

Adriano'nun Vergi Kaçırdığı Gerekçesiyle 3 Yıl Hapsi İsteniyor

Fantazi İçin Eşlerini Değiştirirken Yakalandılar: 8 Gözaltı

Tunceli Belediye Meclisi Üyesi Can Badem: Belediyeyi 68 Milyon Borçla Devraldık