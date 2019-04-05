Meksika otomobillerine ek vergi tehdidi
1 saat önce
Trump, Meksika'nın yasa dışı göçmenler ve uyuşturucu kaçakçılığı konusunda daha fazla adım atmaması halinde, bu ülkeden ithal edilecek otomobillere yönelik gümrük vergileri getirme tehdidinde bulundu.
Trump, Meksika'nın yasa dışı göçmenler ve uyuşturucu kaçakçılığı konusunda daha fazla adım atmaması halinde, bu ülkeden ithal edilecek otomobillere yönelik gümrük vergileri getirme tehdidinde bulundu.
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Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 01:06
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