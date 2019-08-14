Meksika: Popocatepetl Yanardağı'nın patlama anı görüntülendi
1 saat önce
Meksika'nın başkenti Meksiko'ya yaklaşık 70 kilometre uzaklıktaki Popocatepetl Yanardağı faaliyete geçti.
Meksika'nın başkenti Meksiko'ya yaklaşık 70 kilometre uzaklıktaki Popocatepetl Yanardağı faaliyete geçti. Volkanda medyana gelen patlamanın ardından metrelerce yükseğe alev ve kül bulutu yükseldi.
Haber Yayın Tarihi: 14.08.2019 09:18
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