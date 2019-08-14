Son Dakika Haberleri: Meksika: Popocatepetl Yanardağı'nın patlama anı görüntülendi
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Meksika: Popocatepetl Yanardağı'nın patlama anı görüntülendi

1 saat önce

Meksika'nın başkenti Meksiko'ya yaklaşık 70 kilometre uzaklıktaki Popocatepetl Yanardağı faaliyete geçti.

Meksika'nın başkenti Meksiko'ya yaklaşık 70 kilometre uzaklıktaki Popocatepetl Yanardağı faaliyete geçti. Volkanda medyana gelen patlamanın ardından metrelerce yükseğe alev ve kül bulutu yükseldi.
Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 14.08.2019 09:18 
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